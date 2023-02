Mondiale per Club: sorpresa Al Hilal, batte il Flamengo 3-2 e va in finale

I sauditi, trascinati da Al Dawsari, eliminano i brasiliani e sabato si giocheranno l’ex Coppa Intercontinentale

In questi giorni in Marocco sta andando in scena il Mondiale per Club 2023 ed anche se la vittoria del Real Madrid sembra scontata le sorprese non si sono fatte attendere. Nella prima semifinale di ieri, infatti, l’Al Hilal ha eliminato il Flamengo campione del Sudamerica e principale avversaria dei Blancos. La formazione saudita ha vinto per 3-2 grazie alla doppietta di Salem Al Dawsari, già decisivo al mondiale in Qatar contro l’Argentina. Nella ripresa a segno anche Vietto, mentre per il Flamengo è stata inutile la doppietta dell’ex Fiorentina Pedro. Espulso l’ex Roma Gerson. Oggi è in programma l’altra semifinale tra Real Madrid ed Al Ahly, con l’Al Hilal che aspetta di conoscere la propria avversaria nella finalissima di sabato prossimo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)