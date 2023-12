Mondiale per club 2023: Manchester City sul tetto del mondo

Tempo di lettura 1 minuto

Ancora una vittoria per la squadra di Guardiola che non si lascia scappare la possibilità di arricchire il proprio palmares e mettere in bacheca il primo Mondiale per Club della sua storia, ma anche l’ennesimo trofeo di una annata da incorniciare. Battuto il Fluminense con un perentorio 4-0

In Arabia Saudita al King Abdullah Sports City di Jeddah, il Manchester City vince alla prima apparizione in questa manifestazione e lo fa con determinazione e dimostrazione di forza assoluta. Il primo goal arriva ancor prima dello scoccare del 1′ minuto di gioco e lo realizza Julián Álvarez, seguito dall’autorete di Nino al 27′, le altre due reti nella ripresa, al 72′ Phil Foden ed al 88′ ancora Álvarez per la doppietta personale. Poca o nulla la resistenza opposta dal Fluminense che, inoltre, raramente vede la porta avversaria, insomma un dominio assoluto e titolo meritato da parte degli inglesi. Guardiola si aggiudica il quarto titolo Mondiale per Club e diventa così il più vincente di sempre in questa manifestazione (a quota 3 Ancelotti e Carlos Bianchi).

Le due formazioni erano giunte in finale: il Fluminense sconfiggendo in semifinale gli egiziani dell’Al-Ahly con un secco 2-0; il City, a sua volta, eliminando i giapponesi dell’Urawa Reds con un netto 3-0.

Fonte foto: calcio.oasport.it

Luigi A. Cerbara