Mondiale ogni due anni, cronaca dell’ultima follia targata FIFA

Apriti cielo. Non bastava la sbornia di calcio a ogni giorno e orario, adesso vogliono toglierci il gusto dell’attesa del grande avvenimento

Il calcio evolve, cambia pelle, anche troppo velocemente. Cambiano le regole (rimessa dal fondo, ma anche stranezze come il divieto di divise verdi), nuovi orari di gioco (ormai in Serie A siamo arrivati a dieci slot diverse, una a partita: la domenica alle 15 ormai è un feticcio per nostalgici). E’ nata una nuova competizione europea (bene!) e perfino qualcosa che credevamo immutabile e monolitico come il legame Messi/Barcellona è crollato sotto i colpi della finanza. Last but not least, l’azzardo al limite -superato- della pagliacciata, con il match a zero emissioni in Premier League (e con tanto di menù solo vegano per il pubblico), sta letteralmente cambiando i connotati allo sport più bello del mondo. Non per forza in meglio, anzi.

Nel calcio post-covid che sta facendo la muta con un po’ troppa fretta (con buona pace di Diego Armando Maradona, che da lassù starà tirando maledizioni di ogni tipo alla FIFA), rischia di crollare l’ultimo tabù: il Mondiale ogni 4 anni, che secondo le intenzioni del presidente Gianni Infantino (e per bocca di un guru come Arsène Wenger, ora responsabile sviluppo per la Federcalcio mondiale) ben presto potrebbe finire a cadenza biennale.

Andiamo con ordine: al 71° congresso FIFA di maggio, come un fulmine a ciel sereno, la proposta shock dalla federcalcio saudita. Ancora più scioccante l’entusiasmo quasi incondizionato del numero uno del calcio planetario, (“proposta eloquente e dettagliata”) e il supporto di massa con 166 federazioni favorevoli.

La confederazione africana coglie la palla al balzo e si propone per ospitare quantomeno le prime edizioni (dal 2028 in poi, secondo i piani): da una parte il foot africain ha un disperato bisogno di crescita, dall’altra il Mondiale 2010 ha dimostrato come il Continente Nero sia degno di fiducia e di impulsi per nuove infrastrutture.

Il sasso è tirato, inutile dirvi della levata di scudi -ma anche di chi si apre alla proposta. Aleksander Ceferin può essere amato o odiato quanto volete, ma dopo il no alla Superlega difende a spada tratta uno degli ultimi totem del calcio che fu. Romanticismo, certo, ma soprattutto la pressione dei club che vogliono preservare i loro operai pedatori lautamente pagati (il caos di Brasile-Argentina è solo l’ultima puntata del braccio di ferro con la FIFA), e che ora, pure con la Nations League, devono pregare che non salti qualche legamento o non si stiri qualche muscolo.

Scetticismo, ma non chiusura. Tra i tanti a pronunciarsi anche Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra che si è fatto soffiare il titolo europeo sotto il naso: “idea strana per quelli della mia generazione, ma son pronto a una revisione dei calendari. Da una parte non possiamo sovraccaricare i giocatori, ma è anche vero che se un giocatore si infortuna a ridosso di un Mondiale, ha praticamente otto anni di tempo per mettersi in mostra”.



Insomma, in un calcio ancora più in rapida evoluzione, si cerca di velocizzare ulteriormente il cambiamento. Inutile parlar del segreto di Pulcinella: politica, assolutamente tanta politica di mezzo. A partire dal Mondiale a 48 squadre, ruffianesca intuizione di Infantino per garantirsi voti con la scusa dell’ “aprirsi a nuove platee” (per non parlare dell’assegnazione della rassegna al Qatar, in cui però ci fu di mezzo uno scandalo corruzione). C’è di più, tuttavia, dietro a tutto questo: indebolire la UEFA per potenziare politicamente le altre confederazioni. Una faccenda che, per bocca di uno come monsieur Wenger che proprio nel calcio europeo ha costruito la propria gloria, ha le fattezze della coltellata finale di Bruto a Giulio Cesare.





Il timore è che non ci saranno -come nel caso della temuta Superlega- orde di tifosi a difendere un certo tipo di calcio. Già le varie federazioni sono ben disposte a tentare un assalto biennale all’iride pallonara, con la FIFA disposta addirittura ad assoldare dei testimonial d’eccezione tra alcune vecchie glorie (Djorkaeff, Khedira, Materazzi, Roberto Carlos tra i tanti).



Se mai voleste sapere come la pensiamo noi, beh…non ci son dubbi. Le prossime righe le potreste scrivere voi stessi. Provate a chiudere gli occhi, a ripensare anche solo a quest’estate. L’attesa messianica, l’ebbrezza del sedersi a un tavolino o sul divano con pizza, birra d’ordinanza, qualche amico e i fremiti prima del fischio d’inizio…o dopo il fischio finale. Davvero non vi rompereste le scatole a vivere queste emozioni puntualmente -e noiosamente- ogni santa estate?

Valerio Campagnoli (Calciorepublic, Virgilio, Sky Sport)