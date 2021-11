Mondiale in Qatar, Italia-Svizzera e quella paura di fallire

Non vogliamo rivivere quelle emozioni tragiche a livello sportivo di 4 anni fa

L’Italia di Roberto Mancini dovrà vedersela con la Svizzera in quella che è probabilmente una gara decisiva per le Qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar. Venerdì sera, gli Azzurri non possono fallire: il ricordo di quella maledetta sfida con la Svezia, quando la squadra di Gian Piero Ventura non riuscì ad imporsi nella gara valida per lo spareggio è ancora vivo.

Sensazioni e previsioni

Ciò detto, sebbene favoriti, gli Azzurri dovranno vedersela con diverse assenze che fanno preoccupare il Ct Mancini.

Assenze pesanti

È cominciato il ritiro a Coverciano e la squadra già si sta preparando ad affrontare la delicata sfida di venerdì sera. Lunedì 15, poi, ci sarà l’Irlanda del Nord, ma si spera che l’Italia avrà già un vantaggio importante. Come detto, il Ct dovrà far fronte a tantissime assenze importanti. Per prima cosa Marco Verratti. Il centrocampista del PSG ha riportato un infortunio ai muscoli obliqui dell’addome e certamente non prenderà parte alla gara.

Crescente apprensione, però, c’è anche per un altro centrocampista, ovvero Barella. Il talento dell’Inter ha riportato un affaticamento al flessore della coscia destra durante la gara col Milan in campionato e resta da capire se potrà scendere in campo. Altri dubbi sono legati alle condizioni di Bonucci e Chiellini. I due centrali della Juventus non hanno potuto giocare contro la Fiorentina e per loro appare davvero difficile il recupero: parliamo di un affaticamento al flessore e fastidio agli adduttori. Da capire anche se Pessina potrà scendere in campo, visto che è appena tornato da un brutto infortunio, anche Toloi e Kean non dovrebbero farcela. Immobile è l’ultimo giocatore ad essersi infortunato.

La classifica

Attualmente, Italia e Svizzera sono in testa alla classifica del proprio girone con 14 punti. Un passo falso da entrambe le parti potrebbe risultare decisivo per la qualificazione. Si tratta di un match chiave, che può essere definita senza mezzi termini una gara spareggio. Chi vince, difatti, potrebbe avere la certezza quasi matematica di giocare il prossimo mondiale in Qatar.

Qualcosa di tutt’altro che scontato, specie considerando la nuova formula prevista dalla FIFA. Un altro fallimento dopo la mancata partecipazione al mondiale in Russia, gli ultimi disputati, sarebbe intollerabile e ai limiti del catastrofico sportivamente parlando, ma gli Azzurri, freschi vincitori di un Europeo, hanno tutte le carte in regola per imporsi e superare le difficoltà derivanti anche dalle assenze importanti cui si deve far fronte. La squadra di Yakin, però, non va sottovalutata.

Fonte foto: BlogTaormina.it