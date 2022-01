Mondiale in Qatar: inizia oggi la vendita dei biglietti

Prezzi leggermente in calo negli ultimi giorni, si parte da 61 euro, per la finale ne servono più di 1.400

Dal 21 novembre al 18 dicembre di quest’anno il Qatar ospiterà il campionato mondiale di calcio, eccezionalmente d’inverno. A partire da oggi sono in vendita i biglietti per tutte le gare della kermesse iridata. I prezzi al momento sono inferiori rispetto a quelli dell’ultimo mondiale russo, tant’è che bastano 61 euro per assicurarsi un ticket per le prime partite (mentre per la finale il costo è di 1422 euro). I residenti del Qatar e i lavoratori migranti invece potranno acquistare biglietti a prezzo ridottissimo (meno di 10 euro). E’ possibile iscriversi a diversi tipi di offerte legate alla singola partita, allo stadio o per seguire una determinata squadra. La prima estrazione dei fortunati avrà luogo l’8 febbraio. A causa della pandemia però ancora non è dato sapere con certezza la capienza di pubblico che verrà decisa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)