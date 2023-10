Mondiale 2030, si giocherà in sei paesi di tre contenenti diversi

Tempo di lettura meno di un minuto

Sono state rese note le sedi per la rassegna iridata con una novità assoluta

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha deciso di assegnare il Mondiale del 2030 a Spagna, Portogallo e Marocco. Non solo però, visto che sarà l’anno del centenario si è voluto organizzare un match anche in Uruguay, nel paese dove tutto era cominciato, anche Argentina e Paraguay inoltre ospiteranno una partita in quello che sarà un Mondiale dunque giocato in tre continenti per la prima volta in assoluto. Prima volta da paesi ospitanti per Portogallo e Marocco, seconda per la Spagna dopo l’edizione del 1982 vinta dell’Italia.

Fonte foto: La Repubblica

Alessandro Fornetti