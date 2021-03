Mondiale 2022, in cerca di un posto al sole (del deserto) | Parte seconda

Panoramica globale (esclusa l’Europa) delle qualificazioni alla prossima rassegna iridata in Qatar. Concludiamo con lo sguardo alle Americhe

Seconda e ultima parte (qui la prima) del nostro breve dossier sulle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. Via dunque al focus su Concacaf e Conmebol.

CENTRO-NORD AMERICA/ CONCACAF – Tre selezioni andranno al Mondiale, più una dai barrage intercontinentali. Ci si aspetta la presenza di Weston McKennie, juventino d’America, (ma gli States hanno saltato l’edizione 2018), del Messico del napoletano Lozano e del Costa Rica di Keylor Navas, rigenerato al Paris SG.

SUDAMERICA/CONMEBOL – L’interesse per ciò che accade al di là dell’Atlantico ha mille e più connotati. Vuoi per capire se Neymar e la sua generazione porteranno in Brasile la sexta vent’anni dopo l’exploit di Ronaldo e co. in Corea e Giappone. Vuoi per capire se Leo Messi riuscirà nella sua ultimissima chance di avere la consacrazione in Nazionale, dopo aver vinto tutto col Barcellona. Fatto sta che il futbol in Latinoamerica sconta un gap pesante col potentissimo calcio europeo. Così potente da aver indotto la Conmebol stessa a rinviare i due turni previsti per il 25 e il 30 marzo, proprio a seguito delle proteste dei club del Vecchio Continente. Siamo comunque alla quarta giornata, nessuno scossone. Giusto il Perù è indietro -ultimo a un punto solo- ma da qui a 14 partite tutto può succedere.

Il quarto posto del Palmeiras allo scorso Mondiale per Club (battuto nella finalina dall’Al-Ahly) certifica una crisi del futbol latino che si protrae da diversi anni, e a cui i secondi posti di Gremio e Flamengo nel 2017 e nel 2019 cercano invano di mettere una pezza. E’ dal 2012, con l’1-0 del Corinthians sul Chelsea, che un club sudamericano non vince un titolo intercontinentale. Se parliamo di Nazionali, il bilancio è ancora più pesante: i pentacampeãoes del 2002 sono il canto del cigno, prima dell’era di trionfi europei iniziata dagli azzurri iridati a Germania 2006.

Joao Havelange, scomparso nel 2016 a cento anni, presidente FIFA dal 1974 al 1998

Le cause della crisi, brasiliana e non solo? Probabilmente l’impoverimento dei club brasiliani può spiegare in parte la questione (e comunque da decenni la stragrande maggioranza dei fuoriclasse della Seleçao gioca in Europa), sicuramente lo strapotere economico con l’Europa si allarga ogni giorno di più. Neppure a livello politico è cambiato qualcosa: solo il regno di Joao Havelange, durato quasi un quarto di secolo, ha rotto una tradizione -che continua tuttora- di presidenti FIFA dal Vecchio Continente. Scendendo di un gradino va anche peggio: in 117 anni di storia nemmeno un segretario generale proviene dalla Conmebol. Certo è che il calcio brasiliano, almeno fino alla nuova riforma dei cambi panchina (spiegata qui), sembra rimasto agli anni Ottanta, con presidenti che cambiano allenatori come fossero calzini, e in generale una visione al futuro piuttosto ristretta.

Tornando al pallone giocato -ci spostiamo in Argentina- l’attenzione, inevitabilmente, è tutta per il contendente a Cristiano Ronaldo del titolo di G.O.A.T., Greatest Of All Times. Leo Messi, 34 anni a giugno, è alla sua ultima possibilità di vincere un Mondiale. In generale, i 35 anni dall’ultimo exploit dell’albiceleste pesano, e tanto. Le cause sono spiegate anche e soprattutto qui, nell’europeizzazione del calcio argentino, corollario di una crisi economica in cui il paese è ripiombato nuovamente dopo il tracollo dei primi anni Duemila.

Proprio pero’ di solo talento non si vive, se è vero che la scienza del calcio è in continua evoluzione. Se in Europa assoldano degli astrofisici per le match analysis, nella terra del tango -dove ancora ci si affida alla fantasia del diez– queste nozioni sono completamente sconosciute. Subordinate a un calcio sempre più specchio della realtà popolare, quasi sciamanica, e che per questo probabilmente dovrà aspettare decenni per rivedere un ex niño del barrio baciare la Coppa del Mondo.



