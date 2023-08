Mohamed Salah: tentazione araba

Tempo di lettura meno di un minuto

Sembrano molto forti e “affascinanti” le sirene che starebbero richiamando l’egiziano nel Golfo Persico

Tra conferme e smentite che ruotano vorticosamente attorno al fuoriclasse egiziano, le cifre che viaggiano dall’Arabia all’Inghilterra sono a dir poco pazzesche con un ingaggio, proposto a Momo Salah, persino superiore a quello di Cristiano Ronaldo. Il Liverpool insiste sulla sua incedibilità, ma l’offerta dell’Al-Ittihad sarebbe superiore ai 100 milioni per l’acquisto del cartellino e di oltre 200 milioni a stagione per Momo che diverrebbe quindi il calciatore più pagato. L’egiziano rimane un perno fondamentale per la squadra inglese e sostituirlo sembra essere davvero impossibile, ma potrebbe essere altrettanto impossibile resistere alla ricca tentazione araba. L’estate già di per sé molto calda, sembra essere ora rovente in quel di Liverpool.

Fonte foto: goal.com

Luigi A. Cerbara