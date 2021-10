Mohamed Salah è inarrestabile

L’esterno del Liverpool è sempre più decisivo in Premier League ed in Europa e per continuità di rendimento è ormai nel pantheon dei più forti calciatori della nostra epoca

Un gol dopo l’altro, un record dopo l’altro. Si può riassumere così l’inizio di stagione di Mohamed Salah, un inizio che in realtà ricalca molto quello che è sempre stato il suo strepitoso rendimento negli ultimi quattro anni, ossia da quando, nell’estate del 2017, è sbarcato a Liverpool, acquistato dalla Roma per 42 milioni di euro.

Uno degli affari di mercato migliori di sempre, per la Premier League e per i Reds, che ora si coccolano un fuoriclasse che segna ed infrange record diversi ad ogni partita. Solo questo fine settimana infatti, con la tripletta realizzata al Manchester United, Salah ha stabilito due primati: primo giocatore nella storia della Premier a segnare tre gol ad Old Trafford da avversario e miglior marcatore africano di sempre del campionato inglese (107 marcature contro le 104 di una leggenda come Didier Drogba). In totale per Momo sono 140 reti in 215 presenze con il Liverpool, una media impressionante che a breve lo porterà anche nella top ten dei cannonieri della storia dei Reds. Sarebbe sbagliato però soffermarsi solo sui goal, dato che Salah per continuità e qualità di prestazioni è diventato un trascinatore a tutto tondo della formazione inglese. Creatore di gioco e terminale, fantasista e rifinitore, assist-man e goleador. Quello che Messi, Ronaldo, Lewandowski sono per le loro rispettive squadre, Salah lo è per il Liverpool. Un campione che fa la differenza quando tutti si aspettano che faccia la differenza, un automa di talento capace di abbinare le prestazioni da fuoriclasse ad una costanza di rendimento che lo porta diretto tra i grandissimi del gioco. Perché non c’è dubbio che l’esterno egiziano sia da anni uno dei migliori giocatori del pianeta, nonché uno di quelli più decisivi e se non fosse per la compresenza di altri grandissimi talenti probabilmente avrebbe già messo le mani anche sul Pallone d’Oro, ma tempo al tempo.

Nel frattempo, Jurgen Klopp se lo tiene stretto e ne sta sfruttando tutto il potenziale per tornare a vincere dopo una stagione, la scorsa, molto deludente rispetto alle precedenti. Ora invece, il Liverpool sembra tornato quella macchina da gol e da punti che negli anni passati ha dominato gli avversari, conquistando sia la Champions League che la Premier, anche in quel caso, ovviamente, protagonista assoluto fu sempre lui, il solito: Mohamed Salah, l’inarrestabile.

Luca Missori

(Fonte immagine: Raisport.rai.it)