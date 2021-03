Mohamed Fares: una freccia ancora da scoccare nell’arco di Inzaghi

Il giocatore algerino, arrivato alla Lazio in estate dalla SPAL, non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale

Nelle ultime sessioni di calciomercato la società capitolina non è mai riuscita a trovare un degno erede di Senad Lulic sulla fascia sinistra. Jordan Lukaku, Riza Durmisi e Jony sono solo gli ultimi giocatori in ordine di tempo ad aver floppato in quel ruolo, dimostrandosi non solo incapaci di rubare il posto al capitano biancoceleste, ma anche di rappresentare una valida alternativa al giocatore bosniaco. Per questo motivo il patron Lotito ha scelto di spendere la cifra di 8 milioni (più 1 di bonus) per portare in biancoceleste Mohamed Fares, classe 1996 proveniente dalla SPAL. Le stagioni trascorse tra Hellas Verona e la squadra ferrarese apparivano come un discreto biglietto da visita per il giocatore, il quale tuttavia in questa stagione non è riuscito ad imporsi nella rosa capitolina.

Fares è stato acquistato dalla Lazio principalmente per il ruolo ricoperto in campo. Esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Semplici, l’algerino sembrava il giocatore perfetto per ricoprire tale compito anche nella squadra di Inzaghi, un po’ come accaduto al suo ex-compagno Manuel Lazzari appena un anno prima. Tuttavia, se l’esterno italiano era riuscito subito ad imporsi nell’undici biancoceleste – andando a scalzare il montenegrino Adam Marusic dal suo posto di titolare indiscusso – le cose sono andate un po’ diversamente per l’algerino. La mancata preparazione estiva, la positività al Covid-19 e un brutto infortunio nel periodo natalizio hanno di fatto compromesso la prima annata di Fares nella Capitale, negando al giocatore la possibilità di giocare più partite consecutive e costringendolo di fatto ad un ruolo da comprimario nella rosa delle Aquile.

Andando a leggere i numeri della stagioni passate, l’esterno algerino non è mai stato decisivo a livello di gol e assist: solo 3 le reti messe a segno durante la sua militanza alla SPAL, appena 1 l’assist messo a referto; anche negli anni passati a Verona – pur giocando in una porzione di campo più avanzata – Fares aveva fatto registrare 1 solo gol e 3 assist per i compagni. Tuttavia i numeri appena riportati lasciano il tempo che trovano e dimostrano poco delle reali qualità del giocatore, capace di coprire tutta la fascia sia in fase offensiva che in quella difensiva. Doti che avevano spinto la squadra capitolina a spendere ben 9 milioni per il suo cartellino, uno sforzo economico che fino ad oggi non è stato minimante ripagato: tuttavia è impossibile giudicare l’attuale stagione di Fares senza mettere in conto gli infortuni da lui patiti. Ecco perché si può affermare con certezza che l’algerino sia una freccia ancora da scoccare nell’arco di Inzaghi, il quale nella prossima stagione spera di poter contare su di lui al 100% della forma fisica.

Fabrizio Scarfò