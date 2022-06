Missione compiuta, l’Italia under 21 si qualifica all’Europeo 2023

Le ultime tre partite hanno sancito l’accesso degli azzurrini alla rassegna dell’anno prossimo che verrà disputata in Georgia e Romania. Buone le indicazioni per Nicolato da diversi elementi, primi gol azzurri per Pellegri, Gaetano, Cambiaghi e Quagliata

Ci è voluta l’ultima partita del trittico conclusivo ma alla fine la tanto agognata qualificazione è arrivata. L’Italia under 21 stacca il biglietto per l’Europeo 2023 organizzato in Georgia e Romania. Le indicazioni per Paolo Nicolato sono ottime, lo dimostra anche il ruolino di marcia tenuto dai suoi ragazzi lungo tutto il girone. Gli azzurrini terminano il gruppo F al primo posto con 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. I soli 5 gol subiti dimostrano che la tenuta difensiva è stata uno degli elementi portanti del cammino azzurro.

Le ultime tre partite in ordine cronologico sono state quelle con Lussemburgo, Svezia e, ieri pomeriggio, la decisiva sfida con l’Irlanda.

Il 6 giugno ecco il match disputato fuori casa con il Lussemburgo che viene agevolmente conquistato dall’Italia per 3-0. Nicolato consegna le chiavi dell’attacco a Pellegri nonostante una stagione con più bassi che alti. L’attaccante del Torino si mostra subito vivace ma a portare in vantaggio l’Italia è Emanuel Vignato con un bel tiro dalla distanza. Il momento di Pellegri arriva più tardi quando scaraventa in rete un bel suggerimento di Cambiaso. Si tratta della prima rete con l’under 21 per lui. Altra prima volta a inizio ripresa. Una palla vagante in area arriva sui piedi di Gaetano che non ci pensa due volte a infilzare per la terza volta il portiere avversario. Per l’attaccante della Cremonese di proprietà del Napoli la prima gioia in nazionale.

Tre giorni dopo tutto pronto per festeggiare anzitempo la qualificazione. A Helsingborg gli azzurrini con una vittoria conquisterebbero l’obiettivo con una partita d’anticipo. Gli svedesi però non sono d’accordo e vanno addirittura in vantaggio nel primo tempo grazie ad una deviazione di Parisi che mette nella propria porta un tiro-cross di Gustavsson. Un rigore di Rovella a inizio secondo tempo regala il pari alla squadra di Nicolato che si getta in avanti per trovare il gol qualificazione. Una prestazione super del portiere avversario respinge ogni tentativo azzurro, finisce 1-1 nonostante gli ultimi minuti in dieci per la Svezia. Obiettivo rimandato.

Si arriva alla gara di Ascoli disputata ieri pomeriggio contro l’Irlanda. Basterebbe un pari ma l’Italia esagera e fa suo il match con il punteggio di 4-1. Pratica chiusa a inizio ripresa. 2-0 nel primo tempo con un altro penalty di Rovella e un gran tiro di Cambiaghi, primo gol anche per lui. Poi nei primi minuti del secondo tempo Pellegri chiude ogni discorso. Più tardi altro rigore questa volta per l’Irlanda siglato da Coventry ma Quagliata negli ultimi minuti spegne ogni entusiasmo avversario. Per il terzino sinistro che gioca in Olanda nell’Heracles Almelo altro battesimo del gol di questo mese di qualificazioni. Finisce così e l’Italia può dunque festeggiare. Paolo Nicolato ora inizierà a preparare serenamente l’Europeo, sperando che qualche suo giocatore trovi più spazio nei palcoscenici importanti del calcio italiano e non.

Glauco Dusso