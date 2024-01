Miretti al Monza è più che un’ipotesi: trattativa avanzata

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista classe 2003 potrebbe essere ceduto al club brianzolo, ma prima del via libera definitivo, ai bianconeri manca il sostituto

Fabio Miretti è vicino al Monza. Il club brianzolo ha avanzato alla Juventus una proposta di prestito. L’accordo è vicino, ma prima di cedere il giocatore la Juventus vorrebbe trovare un sostituto. Miretti, in pianta stabile nella Prima Squadra bianconera dall’anno scorso, in questa stagione ha collezionato complessivamente 17 presenze per un totale di 806′ tra Serie A e Coppa Italia. Due gol e due assist per competizione il suo bottino. Nell’ultima partita giocata e vinta dalla Juventus a Lecce ha giocato dal primo minuto. Il Monza, che sta per chiudere anche gli acquisti di Popovic e Zerbin col Napoli, cerca nuovi e forti rinforzi per Palladino.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Forza Monza