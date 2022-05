Mino Raiola: il Re Mida dei procuratori

Discusso, venerato, detestato, sempre sulla cresta dell’onda, sabato scorso se ne è andato il numero uno degli agenti calcistici

La notizia della morte di Mino Raiola era già circolata un paio di volte negli ultimi mesi, venendo poi smentita, l’ultima proprio pochi giorni prima che il noto procuratore passasse per davvero a miglior vita. Lo stesso Raiola ci aveva scherzato su: “E’ la seconda volta in pochi mesi che mi danno morto, evidentemente sono in grado di resuscitare”.

C’è molto del personaggio in una dichiarazione come questa, rilasciata dopo mesi di sofferenza causati dai gravi problemi di salute che lo attanagliavano da inizio 2022. Mino Raiola è stato, nel bene e nel male, un protagonista del calcio italiano ed internazionale degli ultimi trent’anni. Un innovatore nel suo ambito, nonché un professionista spesso contestato. D’altronde non si parte dal lavorare nella pizzeria dei propri genitori per finire ad essere il procuratore più famoso al mondo senza un eguale quantitativo di bravura, intraprendenza e furbizia. Molti non lo sopportavano, tanti altri avrebbero voluto essere al posto suo e spesso è capitato che questi due insiemi si sovrapponessero. Quel che è certo è che Raiola ha segnato un’epoca degli agenti calcistici portando alla ribalta decine di grandi giocatori. Tra i più famosi sicuramente Zlatan Ibrahimovic, che nella sua autobiografia descrive splendidamente il loro rapporto personale e lavorativo, Paul Pogba e Mario Balotelli. Di recente si sono aggiunti altri top player come Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland e Matthijs de Ligt. In questi giorni molti suoi assistiti lo hanno salutato come si fa con un secondo padre che ti ha cresciuto dentro e fuori dal campo e che poi improvvisamente se ne va, lasciandoti smarrito e privo di protezione. Un legame che evidentemente andava oltre i meri interessi sportivi.

Carmine “Mino” Raiola lascia il mondo del calcio e non solo a 54 anni, dopo centinaia di trattative condotte con successo e milioni di euro intascati in commissione. Oltre ai numeri, lascia anche in eredità un modello di business che, piaccia o non piaccia, non aveva eguali nel calcio moderno e difficilmente ne avrà in futuro.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)