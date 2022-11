Milinkovic Savic al Mondiale e il Torino pensa al rinnovo

Il portiere serbo sta ben figurando a Qatar nonostante il solo punto raccolto nelle prime due partite. Intanto, i granata vorrebbero prolungargli il contratto

Titolare sia al Torino che nella Serbia. Vanja Milinkovic Savic sta vivendo un ottimo periodo di carriera. Il fratello di Sergej, anche il giocatore della Lazio è al Mondiale, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con il club granata. Milinkovic va in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, non c’è fretta ma al contempo la società di Cairo non può temporeggiare a lungo. Con la maglia del Torino, ha subìto in questa stagione 17 reti in 15 partite di campionato mantenendo tre volte la propria porta inviolata. Con la Serbia, al momento, non ottimo lo score: due partite al Mondiale e cinque gol subiti.

Sandro Caramazza