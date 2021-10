Milan: ufficiale il rinnovo di Kjaer fino al 2024

Il difensore danese ha firmato oggi il prolungamento per altri tre anni del suo contratto con i rossoneri

Un leader tecnico e carismatico, colonna della squadra dentro e fuori dal campo. Simon Kjaer passo dopo passo ha conquistato il cuore dei tifosi del Milan, diventando un pilastro della ormai solidissima difesa rossonera. Gli elogi non sono mancati, ma da oggi c’è qualcosa in più: il capitano della Danimarca infatti ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno del 2024. Lo ha annunciato lo stesso club meneghino in una nota ufficiale sul proprio sito: “Simon, professionista esemplare in campo e fuori, capitano della Danimarca e inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, è arrivato in rossonero nel gennaio 2020, debuttando nella sfida di Coppa Italia contro la Spal. Dopo 66 presenze e 1 gol, realizzato a Old Trafford contro il Manchester United, Kjaer e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”.

Luca Missori

(Fonte immagine: Milannews24.com)