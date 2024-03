Milan, tutti i nomi per il dopo Giroud

Tempo di lettura meno di un minuto

Con il francese in procinto di trasferirsi in MLS in estate, i rossoneri studiano le alternative

Il Milan si guarda intorno per la situazione attaccante e studia diversi profili per la prossima stagione. Con l’addio di Giroud sempre più probabile direzione Los Angeles in MLS, la società rossonera sta valutando diversi nomi che potrebbero ricoprire un ruolo molto importante e prestigioso. Il Milan cerca un 9 fisico e con il senso del gol ed i profili più accreditati sembrano essere quelli di Zirkzee del Bologna, Sesko del Lipsia e Gyokeres dello Sporting Lisbona. Per tutti questi calciatori l’esborso economico sarebbe consistente e la proprietà sarebbe infatti disposta a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per il nuovo attaccante.

Fonte foto: milnews24.com

Alessandro Fornetti