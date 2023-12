Milan tra enormi cambiamenti e desiderio di grandi traguardi

Tempo di lettura 3 minuti

Dopo anni davvero bui, con diversi cambi societari, adesso sembra essersi trovata una buona stabilità con una proprietà che vuole lavorare su un progetto a lungo termine

La società e la squadra sono cambiate tanto negli ultimi anni. Nell’ancor giovane era post Berlusconi vi sono stati diversi alti e bassi con grandi spese e deficit economico sempre molto gravoso, sino al taglio del nastro del pareggio di bilancio nel giungo di quest’anno. Nello stesso periodo la squadra è stata protagonista di tonfi e periodi bui, ma anche di successi come lo scudetto 2021/2022 e la semifinale di Champions 2022/2023. Quanto appena detto certifica che si è in presenza di ottime basi, soprattutto a livello societario ed economico, ma, tutto sommato, anche sul piano tecnico ed organico. Chiaramente è proprio il campo quello che rischia di pagare maggiormente i molteplici cambi degli ultimi anni, quindi nulla di sorprendente se a volte la squadra dondola sull’altalena di risultati a volte eccellenti, altre volte deludenti. Secondo quanto afferma il DT rossonero Geoffrey Moncada, è stato fatto un gran lavoro con molti acquisti nell’ultimo calciomercato, adesso bisogna porre rimedio ad alcune lacune e quindi non serviranno ulteriori stravolgimenti, ma i giusti innesti. Si lavora ad un progetto, vincente ovviamente, ma nel tempo.

Tra i cambiamenti ve ne è stato uno recentissimo, cioè quello di Zlatan Ibrahimović che, appese le scarpette al chiodo, è tornato in società nelle vesti di dirigente (leggi qui). Una società quindi mai ferma e mai doma che cerca in ogni modo la via del successo. In virtù di questo, ci si sta muovendo anche per rinforzare la rosa ed in vista del mercato di gennaio ci sono alcuni nomi interessanti. Uno dei reparti maggiormente sotto esame è l’attacco che ha visto, nell’ultima sessione di mercato, l’arrivo di ottimi calciatori, ma non di un vero e proprio bomber. Senza dimenticare la difesa, un altro reparto falcidiato dagli infortuni e che ha assolutamente bisogno di forze fresche.

Serhou Guirassy (leggi qui) è il nome che ricorre in questi ultimi giorni e si pensa che il Milan possa prelevarlo già a gennaio. Il calciatore franco/guineano milita nello Stoccarda ed ha una clausola rescissoria di 17,5mln di euro che il club rossonero sembrerebbe intenzionato a pagare. Uno dei nodi è anche lo stipendio di Guirassy che guadagna più di 2mln lordi all’anno e, ovviamente, bisogna considerare l’offerta a salire che il Milan potrà mettere sul piatto. Serhou non è certamente giovanissimo, compirà 28 anni il prossimo marzo, ma sta facendo davvero bene a Stoccarda con uno score di 19 goal in 15 partite. Diversi invece i nomi per la difesa e tra questi Clément Lenglet (leggi qui), francese del Barcellona, ma in prestito all’Aston Villa dove però non gioca molto; Victor Nelsson danese del Galatasaray, ottimo difensore, ma per il quale non sembra si sia intavolata ancora una vera e propria trattativa; Juan Miranda sembra sarà il vice di Theo Hernández, anche se molto più probabilmente a giugno.

Luigi A. Cerbara