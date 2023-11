Milan: Thiaw infortunato alla coscia, tornerà nel 2024

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore rossonero è uscito per infortunio nel secondo tempo della sfida contro il Borussia Dortmund, la lesione è profonda, dunque il rientro avverrà non prima del nuovo anno

Serata amara quella di ieri per il Milan. La sconfitta casalinga per 3-1 contro il Borussia Dortmund riduce infatti al minimo le speranze di passare il girone di Champions League e rende difficile anche l’approdo in Europa League. Come se non bastasse, al danno si è aggiunta anche la beffa dell’infortunio di Thiaw, uscito nella ripresa per un problema alla coscia. I primi controlli da parte dello staff medico rossonero hanno riscontrato una lesione al bicipite femorale, ma essendoci un edema bisognerà aspettare qualche giorno affinché si riassorba e poi effettuare gli esami strumentali di routine. L’infortunio in ogni caso sembra serio, dunque è molto probabile che il giovane difensore tedesco non rientrerà prima del 2024.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)