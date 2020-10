Milan-Spezia 3-0, i rossoneri si accendono nel secondo tempo. Analisi e Pagelle

Entra Calhanoglu e si accende la luce, doppietta di Leao e solito gol da cineteca di Theo Hernandez

Missione compiuta per il Milan che si affaccia alla sosta per le nazionali a punteggio pieno. Gli uomini di Pioli guidano la classifica insieme all’Atalanta di Gasperini a 9 punti. La strada per il derby del 17 agosto ora è tutta in discesa.

Il Milan arriva alla gara contro la Spezia imbattuta da ben 14 match contro le neopromosse, 9 vittorie e 5 pareggi all’attivo dei rossoneri. Il club di via Aldo Rossi è anche l’unica compagine che non conosce sconfitta dalla ripresa dei campionati post lockdown.

Stefano Pioli attua un massiccio turnover dopo la maratona di Europa League di giovedì. Rivoluzionato il duo di centrocampo che vede titolari dal primo minuto Tonali e Krunic al posto di Bennacer e Kessie. Ancora fiducia all’ottimo Brahim Diaz, riposa Calhanoglu. Il centravanti sarà nuovamente il giovane Colombo. Anche nello Spezia ci sono delle novità rispetto alla vittoriosa trasferta di Udine, Italiano preferisce Rafael a Zoet, mentre Sala e Chabot sostituiscono Ferrer e Ramos.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Colomb.

Allenatore: Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, M. Ricci, Maggiore; Verde, Gălăbinov, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

Il film della partita – Milan padrone assoluto del campo, la formazione sperimentale mandata in campo da mister Pioli non ha trovato il guizzo giusto nei primi 45′. L’estroso Diaz ci prova all’11’ da fuori area, ma l’ottimo Rafael risponde con sicurezza alla conclusione velenosa dello spagnolo. Leao poco incisivo e a tratti indisponente, si sente terribilmente la mancanza di Calhanoglu. Dal canto suo lo Spezia mostra buone trame di gioco con Galabinov e Verde, che dimostrano di essere calciatori da Serie A. Il folletto campano al 45′ sfiora il clamoroso vantaggio spezzino, ma Donnarumma con un intervento prodigioso permette alle due squadre di ritirarsi negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0.

Pioli nella ripresa spedisce in campo Calhanoglu al posto di Colombo e il fantasista turco sale subito in cattedra, al 57′ su punizione fornisce un assist al bacio a Leao che da pochi passi mette a segno l’1 a 0 per il Milan. Questo tipo di partite può riservare molte insidie, soprattutto se per paura di subire il pareggio si arretra troppo il proprio baricentro. Per fortuna dei rossoneri Theo Hernandez decide di chiudere la pratica al 76′ con una bordata delle sue, sulla quale Rafael nulla può. La rete dell’ex Blancos sembra mandare in bambola i ragazzi di Italiano, che dopo appena 120 secondi subiscono l’immeritato 3 a 0 di Leao, lesto a raccogliere in rete il suggerimento di testa di Kessie. Il match si chiude con un passivo forse esagerato per lo Spezia, ma con gli uomini migliori in campo il Milan dimostra ancora una volta di essere una squadra di alto livello.

Il Diavolo vince di nuovo, ma per incensare definitivamente la squadra di Pioli attendiamo dei banchi di prova più ardui. Uno Spezia ottimo nella prima frazione dimostra, alla lunga, di avere dei limiti evidenti che lo porteranno a lottare fino all’ultima giornata per salvarsi.

Le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma: 6,5 infonde sicurezza al reparto con ottime uscite e con interventi di normale amministrazione.

Calabria: 6,5 il terzino destro del vivaio rossonero sta trovando continuità, ottimo il suo momento di forma.

Kjær: 6 a tratti pecca di superiorità, per fortuna gli avversari odierni non ne approfittano.

Gabbia: 5,5 qualche errore (perdonabile), ma solo perché di fronte si è trovato attaccanti non infallibili.

Theo Hernández: 7 il solito “mostro”, quando c’è bisogno di chiudere una gara non è detto che serva un attaccante.

Tonali: 6 un voto di incoraggiamento, ma il calciatore visto oggi è un lontano parente del regista che incantava a Brescia. Dal 58′ Bennacer: 6,5 per ora è di una spanna superiore rispetto al suo alter ego lodigiano.

Krunić: 5,5 poco presente nel gioco rossonero, ha il merito di guadagnare la punizione da cui nasce il vantaggio del Milan. Dal 58′ Kessie: 6,5 una furia, tanta quantità e qualità al servizio dei compagni.

Saelemaekers: 5,5 nulla da fare, l’esterno belga non riesce a compiere il salto di qualità, se poi si divora anche occasioni ghiottissime sotto porta non sarà facile entrare nelle grazie dei tifosi.

Brahim Díaz: 6,5 mostra di avere una marcia in più rispetto agli avversar, può crescere ancora. Dal 71′ Hauge: 5 nessuna fiammata per lui, troppo timido.

R. Leão: 7 indisponente nel primo tempo, decisivo nel secondo, merito anche dell’assistenza dei compagni. Dall’83’ Maldini: s.v.

Colombo: 5,5 tanto impegno, ma poca concretezza sotto porta. Dal 46′ Calhanoglu: 7 è lui il faro del Milan, spiana la strada al vantaggio di Leao con un assist perfetto su punizione.

Pioli: 6 per la seconda volta in tre giorni rischia una formazione “fantasiosa”, grazie ai suoi uomini migliori riesce a cavarsela anche stavolta.

Le parole del tecnico del Milan: “Sono soddisfatto della partita di stasera. Siamo diventati una vera squadra, so che ci sono aspettative importanti, ma abbiamo fatto bene in questi 20 giorni nonostante ci mancassero 6-7 giocatori. Un difensore centrale ci serve assolutamente perché avremo davanti un calendario ricco e stimolante”.

