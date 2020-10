Milan Sparta Praga, tutto nella norma – ANALISI E PAGELLE

I rossoneri superano senza troppe difficoltà gli avversari dominando su tutti i fronti la partita

Formazioni

Milan: Tatarusanu; Calabria; (67, Conti) Kjaer; Romagnoli; Dalot; Tonali; Bennacer (80, Kessié);Castillejo; Diaz; Krunic; Ibrahimovic (45 Leao)

Sparta Praga: Heca; Hanousek; Lischka (63, Moberg-Kerlsson); Celustka; Sacek; Vindheim; Travnik; Pavelka; Krejici; Dockal (89, Patrak) Julis (63, Kozak)

I ragazzi di Pioli non deludono per niente le aspettative, continuando con la vittoria di stasera un percorso in crescita anche in Europa.

Una vittoria importante quindi quella dei diavoli anche dal punto di vista morale visto che serviva a dimenticare il prima possibile le tre reti incassate lunedì nel pareggio contro la Roma.

Sin dal fischio di inizio il Milan comincia a dettare legge in mezzo al campo con gli avversari costretti a soffrire, evidentemente, un ritmo incalzante e la loro superiorità tecnica.

I cechi difatti riescono ad affacciarsi nell’altra metà campo solo al ventesimo con una punizione centrale di Dockal.

Tentativo effimero visto che quasi a punizione di questa iniziativa arriva repentinamente la risposta rossonera col gol del vantaggio firmato Diaz: illuminante il contropiede e lo scambio velocissimo con Ibrahimovic che lo libera di fronte al portiere prima di una grande finta con cui salta il difensore.

Padroni di casa che però non si accontentano e si buttano subito alla ricerca del raddoppio per chiudere il match, tanto che al 35esimo proprio Zlatan si guadagna un calcio di rigore, spedito purtroppo sulla parte alta dell’incrocio, dopo esser atterrato da Lischka in area.

Nonostante l’errore dagli unidici metri il Milan continua a gestire il pallino del gioco per tutto il primo tempo subendo qualche timida iniziativa del tutto inoffensiva da parte dello Sparta tanto da impostare anche il secondo tempo sulla falsa riga dei primi quarantacinque minuti.

Ripresa ancor più fitta di emozioni e senza alcuna vera novità salvo la sostituzione di Ibra per Leao.

Scelta azzeccata visto che l’attaccante portoghese non fa rimpiangere lo svedese firmando la rete del raddoppio ricevendo la trivela di Dalot senza mancare l’appuntamento con la rete.

Nemmeno il tempo di riprendere fiato che a stretto giro arriva la terza marcatura firmata questa volta proprio da Dalot pronto a raccogliere il lancio di Bennacer per involarsi in solitaria di fronte alla porta da metà campo.

Chiuso definitivamente il conto col tre a zero il Milan gestisce il risultato senza concedere nulla agli avversari tranne, forse, l’errore grossolano di Conti che viene però recuperato prontamente da Kjaer.

Insomma una partita gestita magistralmente dai rossoneri e condita dell’entrata in campo di Maldini Jr. sotto gli occhi entusiasti del padre. Archiviata la pratica e con buone probabilità di passare il turno non resta che prepararsi alla partita contro l’Udinese.

Entusiasta lo stesso Pioli che ha dichiarato a margine dell’incontro: “nel complesso una buona prestazione dove siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissati. Abbiamo avuto partite ravvicinate e ancora non abbiamo finito, giocare così spesso richiede energie ed essere al massimo è importante.

Sono soddisfattissimo della squadra ed ho capito che nessuno per me è un’alternativa ad altri. Sono fortunato ad allenare una squadra di tutti titolari, più andremo avanti più sarà difficile fare delle scelte. Ad Udine non possiamo permetterci di dare nulla per scontato.”

Pagelle

Milan:

Tatarusanu; 6. Mai veramente chiamato in causa.

Calabria; 6. Partita di ordinaria routine per un giocatore che non ha dovuto soffrire più di tanto.

(67, Conti, 5.5. Qualche sbavatura da rivedere, ci si aspetta un po’ di più.)

Kjaer; 7. Annichilisce completamente i timidi attaccanti avversari.

Romagnoli; 6. Prestazione solita da parte del capitano.

Dalot; 7.5. Con un assist ed un gol cos’altro bisogna chiedere ad un terzino?

Tonali; 6.5. sta entrando sempre di più nei meccanismo della sua squadra del cuore.

Bennacer, 7. Metronomo del centrocampo non sbaglia un appoggio.

(80, Kessié, sv);

Castillejo, 5.5. Pure di manica larga visto una prestazione anonima.

Diaz, 6.5; il ragazzo sta trovando fiducia e si vede la qualità delle sue giocate.

Krunic; 6.5. Partita di quantità, non si ferma un attimo. È sicuramente una risorsa in più

Ibrahimovic, 6. Talmente onnipotente che fa e disfa. Fortunatamente il suo errore non incide sul risultato.

(45 Leao, 7. Ammazza completamente la partita nel secondo tempo con le sue incursioni veloci che non lasciano scampo allo Sparta.)

All. Pioli, 7. Conferma e non delude le aspettative riscattandosi dal pareggio di lunedì.

