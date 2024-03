Milan, sospiro di sollievo per Maignan

Tempo di lettura 1 minuto

Il portiere rossonero aveva lasciato il match di ieri per un colpo al ginocchio, gli esami escludono gravi conseguenze

Il mondo Milan aveva tremato visto il brutto scontro occorso a Mike Maignan nel match contro lo Slavia Praga. L’estremo rossonero ha provato a proseguire la gara ma ha dovuto arrendersi al dolore lasciando il posto a Sportiello. Stamattina gli esami effettuati dal francese, però, hanno escluso lesioni o altri gravi danni, solamente una forte contusione. Tra i pali del Milan in quel di Verona ci potrebbe essere comunque lo stesso Sportiello ma a questo punto ci sono delle possibilità che Maignan riesca ad essere al suo posto. Probabilmente si opterà per mantenerlo a riposo e riaverlo così al meglio dopo la sosta. Un sospiro di sollievo non da poco per Pioli che si appresta a vivere la fase calda di stagione tra campionato e i quarti di finale di Europa League. Per il resto tutti a disposizione tranne il lungodegente Pobega e il giovane Jimenez.

Glauco Dusso