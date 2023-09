Milan: sospiro di sollievo per Maignan, nessuna lesione muscolare

Tempo di lettura 1 minuto

Il portiere francese è stato sostituito nel finale di gara contro il Newcastle per un risentimento al flessore, ma gli esami strumentali hanno mostrato che l’infortunio non è grave

Sia il Milan che i tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: Mike Maignan sta già meglio dopo l’infortunio rimediato ieri sera nella sfida di Champions League contro il Newcastle. L’estremo difensore francese era stato infatti sostituito all’80’ per un fastidio al flessore sinistro, ma gli esami medici a cui è stato sottoposto in giornata non hanno rilevato alcuna lesione muscolare. Non si sa ancora esattamente quando Maignan potrà tornare a disposizione di Pioli, ma l’attesa non sarà lunga. Sta meglio anche Loftus-Cheek, uscito a circa venti minuti dal termine per crampi. Oggi riposo per lui, per provare a recuperare nel migliore dei modi in vista della sfida casalinga di sabato contro il Verona.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmediaset.it)