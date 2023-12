Milan sorriso a metà: vince ma gli infortuni continuano

Tempo di lettura 1 minuto

Stavolta è toccato a Pobega e Okafor, tra l’altro appena rientrato, lasciare il campo per problemi fisici durante la partita col Monza

Una vittoria convincente quella del Milan contro il Monza. Un 3-0 perentorio che riporta momentaneamente il sereno nell’ambiente rossonero dopo il successo di Newcastle. Quello che non convince è l’andamento a livello fisico della rosa di mister Pioli. Ieri nel lunch match altri due giocatori si sono fatti male. Si tratta di Pobega e Okafor. Il primo ha lasciato il posto al giovane Simic, andato tra l’altro in gol, nel primo tempo. Lo svizzero, invece, è tornato in campo dopo uno stop, ha segnato ma poi è stato costretto a lasciare il campo. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più, previsti gli esami per i due giocatori. La speranza è che non sia nulla di grave come paventato dal tecnico rossonero nel postpartita. La situazione, però, inizia a spazientire i tifosi e insinuare qualche dubbio sulla preparazione atletica del team.

Glauco Dusso