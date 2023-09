Milan: società a lavoro per il rinnovo di Maignan, si tratta con gli agenti

Tempo di lettura 1 minuto

La dirigenza rossonera in questi giorni formulerà la proposta di prolungamento del contratto, che ora ha scadenza nel 2026, l’entourage del portiere francese chiede tra gli 8 e i 10 milioni di euro annui

Appena arrivato, ci ha messo davvero poco tempo a diventare leader tecnico e carismatico del Milan, consacrandosi a 28 anni come uno dei migliori portieri d’Europa. Mike Maignan è ormai di casa a Milanello, ma per restare e non cedere alle sirene dei migliori club del mondo desidera un rinnovo di contratto adeguato al suo livello. Stando alla Gazzetta dello Sport, gli agenti dell’estremo difensore francese chiedono come stipendio netto annuo per il proprio assistito una cifra che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Maignan in questo caso diventerebbe il calciatore più pagato della squadra, superando anche Rafa Leao. Nei prossimi giorni si attende la risposta della dirigenza.

Luca Missori

(Fonte immagine: 90min.com)