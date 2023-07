Milan, si stringe per Pulisic e Morata

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri sono una delle squadre più attive sul mercato e dopo la cessione di Tonali puntano a rinforzare la squadra

Il Milan non si ferma all’arrivo di Loftus-Cheek ma cercherà in questi giorni di garantire a Pioli almeno un paio di acquisti che possano alzare il livello della squadra. Dopo aver visto sfumare Frattesi passato all’Inter, i rossoneri provano a stringere i tempi per due calciatori che da tempo sono nei taccuini della dirigenza. Pulisic e Morata infatti sono da giorni avvicinati al Milan ed il club sta cercando la giusta intesa con Chelsea e Atletico Madrid. I due calciatori si trasferirebbero volentieri a Milano andando a colmare le lacune offensive che sono emerse nella scorsa stagione. Per Pulisic l’offerta è di 22 milioni di euro mentre per Morata la cifra è inferiore ovvero 12 milioni.

Fonte foto: sport.sky.it

Alessandro Fornetti