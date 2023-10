Milan, si ferma Sportiello. Contro la Juve giocherà Mirante

Tempo di lettura meno di un minuto

Problemi in porta per i rossoneri che non avranno neanche Maignan visto il rosso prima della sosta

Emergenza totale per il Milan in vista della sfida alla Juventus. Nell’allenamento di oggi si è fermato Marco Sportiello per una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere salterà sicuramente la gara di domenica contro i bianconeri e verrà rivalutato tra 10 giorni. A difendere i pali del Milan contro la Juve ci sarà Antonio Mirante, dato che Maignan è squalificato a causa dell’espulsione nel match contro il Genoa. Mirante non gioca una partita da titolare da aprile 2021 quando, con la Roma, perse 3-1 in casa del Torino.

