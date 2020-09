Milan senza freni, altre risposte positive per Pioli

Compattezza, unione e solidità. Le tre chiavi fondamentali dei rossoneri

Continua l’ottimo periodo per i diavoli, che, grazie alla vittoria sul campo del Crotone per 2-0, portano ben a 14 risultati utili consecutivi in campionato.

Non assaporano la sconfitta dall’8 marzo, match con il risultato finale a favore del Genova per 2-1. Ma oramai sono solamente ricordi lontani, da quella partita negativa è iniziato un trend positivo, una squadra unita, compatta e cinica. Ha ottenuto una media punti strepitosa, senza invidiare minimamente nulla a chi ha chiuso la scorsa stagione al vertice della classifica.

Una squadra rinata, la leadership di Ibrahimovic sicuramente ha influito molto sui compagni, motivandoli e spronandoli a lottare su ogni pallone senza mai mollare neanche un centimetro sul campo. Tutto lo staff societario è assolutamente soddisfatto del lavoro svolto da mister Pioli, che sta guidando con estrema attenzione e professionalità i suoi ragazzi. Ottimo l’inserimento in rosa di Brahim Diaz, il classe 1999, arrivato in prestito dal Real Madrid, non delude le aspettative sfornando una prestazione di carattere e talento, incorniciata al meglio anche dalla rete del definitivo colpo del ko nella partita con il Crotone. Un’altra pedina importante nella rosa del tecnico rossonero.

L’unica nota negativa a referto di questo Milan, è l’infortunio subito al gomito da Ante Rebic, proprio nella sfida di domenica. Senza il croato e lo svedese, in Europa League contro il Rio Ave e nella prossima partita di campionato contro lo spezie, Pioli dovrà affidare l’attacco a Lorenzo Colombo, classe 2002 del vivaio dei rossoneri. Nel pre-campionato e nella sfida preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt, il giovane talento rossonero ha dimostrato di avere il fiuto del gol, potenza fisica e intelligenza tattica. Sará un segno del destino? Questo non si sa, ma sicuramente sarà un enorme opportunità per questo ragazzo di far vedere a tutti quanto vale.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: il pallone gonfiato