Milan -Sassuolo: “Pari e pali”. Analisi e pagelle

Due legni colpiti dai rossoneri e festa rovinata per i 120 anni del club

Se volevate una partita di “calcio all’inglese” forse Milan-Sassuolo è quello che fa per voi; due squadre sfacciate che hanno provato a superarsi rischiando il k.o. a vicenda; ma da un San Siro colmo all’inverosimile per i festeggiamenti dei 120 anni del diavolo, sembrerebbe che a uscirne (quasi) indenne è il Sassuolo.

Infatti, l’11 di De Zerbi, dopo aver rovinato la festa del controsorpasso della Juventus domenica scorsa, ha tolto la ciliegina sulla torta e sulle 120 candeline di Romagnoli e compagni.

Inizio di gara scoppiettante, con tanto di passerella di vecchie glorie rossonere in tribuna, ma gli animi cambiano d’umore dopo i primi 45′ quando l’Arbitro Manganiello viene contestato dai supporter rossoneri per alcune decisioni, come il gol di Theo Hernandez al 31′ complice il fallo di mano di Kessie (grazie all’ausilio del VAR), il cartellino giallo allo stesso Hernandez per fallo su Berardi e un’azione d’attacco partita dei piedi di Kessie fermata in area neroverde per un presunto fallo dello stesso Ivoriano (ammonito anche per proteste).

Il Milan, forse con la testa già ai festeggiamenti deve recriminare per le occasioni sprercate (circa 9-10 come detto da Pioli in conferenza stampa); infatti Bennacer al 41′, sciupa una ghiotta occasione dopo un erroraccio della difesa emiliana; a tu per tu con un ottimo Pegolo, dopo averlo superato, invece di tirare a porta vuota, la passa a Calhanoglu e trova sulla sua strada un ottimo Kyriakopoulos.

Il resto del “punto d’oro” per il Sassuolo è tutto grazie ad un ottimo Pegolo (preferito al giovane Turati) che respinge ben 10 conclusioni del Milan fino al 95′; prima vola su Piatek, poi su Chalanoglu ed infine su Paquetà (subentrato ad uno spento Kessie) e sulla doppia conclusione Chalanoglu-Bonaventura al 75′ della ripresa.

Proprio nella ripresa, la musica non cambia, il Milan all’arrembaggio e il Sassuolo, come un buon pugile accusa il colpo senza cedere mai; i ragazzi di Pioli cercano in tutti i modi di bucare un’ottima difesa neroverde e grazie al nuovo 4-2-1-3 di De Zerbi, provano a dare un risvolto alla gara con un ottimo Boga che fa vedere i sorci (nero)verdi a Conti e Musacchio senza però arrivare a dama. Ci prova Leao (subentrato al posto di Piatek) ma questa volta, non è il solito Pegolo, ma i due legni che rendono un pochino amara la festa del diavolo.

Le Pagelle



Donnarumma 6: lavoro di ordinaria amministrazione. Il Sassuolo non è il leone che è sembrato contro la Juve



Conti 5,5: lotta con Boga, ma ne esce sempre indenne. Male in fase di costruzione



Musacchio 5,5: come il compagno di reparto; lui però viene sempre saltato come un birillo da Caputo, Boga e le incursioni neroverdi



Romagnoli 6: fa il suo lavoro, ma il colpo di testa, la specialità della casa, non riesce ad esprimerla a dovere in fase offensiva

Hernandez 6,5: l’unico che ci mette la cosiddetta “cazzimma” e crede nella vittoria; peccato che il suo miglior nemico di oggi è stato il VAR



Kessie 5: 45′ in cui doveva cambiare e ammazzare la partita, ma visto il nulla di fatto, al secondo tempo va a riposarsi in panchina (dal 58′ Paquetà 5,5: dá qualità alla manovra, ma non cattiveria)

Bennacer 6: forse l’unico che meriterebbe la sufficienza, a parte il gol mangiato. Rincorre gli avversari come una furia, ma i compagni non dialogano con lui



Bonaventura 5,5: si divora un gol già fatto calciando addosso a Pegolo, non supporta Calhanoglu sulle ripartenze



Suso 5,5: Preso di mira dal pubblico, non reagisce e fatica a creare azioni degne di nota

(all’83’ Castillejo s.v.)



Calhanoglu 5: oggi giornata no per il turco, che neanche ci ha provato



Piatek 5,5: il pistolero doveva aprire la difesa come un uovo di Pasqua (anche se non è proprio il periodo) ma nonostante le occasioni avute, non riesce a portarle a termine, bene nel servire i compagni, ma le conclusioni sono da dimenticare (al 78esimo Leao 6,5: solo i due legni non gli hanno permesso di prendere il 7).

Pioli 5,5: nel finale non ha osato per vincere la partita, nonostante ce l’abbia messa tutta ed aver perso 2 punti tra le mura amiche

Fonte foto: repubblica.it

Gabriele D’Acuti