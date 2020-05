Milan, Rangnick è sempre più vicino

L’attuale dirigente del Lipsia ha confermato la trattativa coi rossoneri dando segnali più che positivi

Nelle ultime ore in casa Milan le cose sul possibile approdo di Ralf Rangnick si sono fatte più insistenti e dopo mesi di tira e molla e di smentite più o meno credibili, lo stesso manager ha aperto la porta al club di Milano. Il tedesco ha confermato l’interesse del Milan nei suoi confronti, chiarendo che ha informato la Red Bull e che ci sono stati dei colloqui. Per far ripartire al meglio il progetto a Milanello hanno bisogno di un uomo che ama le sfide e Rangnick è certamente uno di questi; lui stesso ha ammesso che le squadre che lo possono interessare sono poche, ma c’è da scommettere che il Milan sia assolutamente tra queste. Facendo un passo avanti ed ipotizzando la buona riuscita della trattativa è probabile che Rangnick vestirà in rossonero i panni dell’allenatore-dirigente in modo da far arrivare anche in Italia la figura del manager all’inglese.

Intanto ieri il presidente Scaloni ha lanciato l’allarme dei contagi da Coronavirus, chiarendo però che nel club c’è qualche positivo ma è in via di guarigione. Gli allenamenti sono ripresi con le dovute precauzioni e tranne Ibrahimovic e Kessie i giocatori sono tutti in Italia a disposizione dell’allenatore. Lo svedese tornerà giovedì e dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni per poi tornare ad allenarsi insieme al gruppo; il suo futuro invece è ancora da capire, ma il suo addio che sembrava quasi certo solo qualche tempo fa ora sembra meno scontato.

Il Milan è pronto ad un eventuale ripartenza e tornando alle questioni da campo, se vorrà centrare quantomeno la qualificazione alla prossima Europa League dovrà accelerare i ritmi e cercare di vincere più match possibili.

Fonte foto: zeit.de mit werbung

Alessandro Fornetti