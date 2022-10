Milan, questione di mentalità

I rossoneri vanno oltre le difficoltà e continuano ad ottenere grandi risultati

Il Milan di Stefano Pioli nonostante le difficoltà dovute ai tanti infortuni dei giocatori in rosa, continua ad impressionare per risultati e rendimento, dimostrando di essere squadra compatta e matura sotto tutti i punti di vista. La vittoria dello scudetto dello scorso anno ha dato tanta consapevolezza e ha rafforzato ulteriormente un gruppo già fortissimo, rendendo anche i gregari importanti in ogni match. Oltre alla continuità quello che stupisce dei rossoneri è la testa con cui affrontano ogni impegno; non dominano gli avversari e non chiudono subito le partite, ma anzi combattono per 90 e più minuti cercando di uscire sempre vincitori dalla battaglia.

Stefano Pioli è l’emblema di una compagine che tiene duro nonostante da anni venga sottolineato da tutti come non sia quella più forte in Serie A, seconda all’Inter ma anche alla Juventus di quest’anno e con pochi elementi realmente decisivi. I fatti però evidenziano un Milan a 17 punti dopo otto giornate, con una sola sconfitta al passivo e con tante vittorie ottenute di pura grinta. L’infermeria rossonera continua infatti a riempirsi e dopo Maignan e Theo Hernandez, non proprio ultimi per importanza nella rosa, contro l’Empoli si sono fermati anche Calabria e Saelemekers che torneranno nel 2023, ma anche Kjaer e Messias con stop meno gravi.

La vittoria nell’ultimo turno è la rappresentazione perfetta di una squadra che sa di essere forte e vuole confermarsi campione battendo la concorrenza; gli infortuni hanno costretto Pioli a operare due cambi nel primo tempo e il pareggio dell’Empoli, oltre il novantesimo dopo l’iniziale gol di Rebic, avrebbe tagliato le gambe a tantissime squadre. Il Milan però ha reagito immediatamente e ha trovato addirittura due reti vincendo una partita durissima sul piano mentale e tenendo il passo del duo di testa Napoli-Atalanta.

Oggi la sfida al Chelsea in Champions League è un altro esame di maturità, uomini contati e stanchi ma che dovranno stringere i denti per ottenere il massimo anche in Europa.

Fonte foto: ledicoladelsud.it

Alessandro Fornetti