Milan, quest’anno l’imperativo è non accontentarsi

Mai come oggi i rossoneri ambiscono a tornare nel calcio che conta

Una cosa è sicura, era parecchio tempo che non si vedeva un Milan così tanto agguerrito. Per farlo bisognerebbe tornare indietro di qualche anno, dieci per l’esattezza, e ricordarsi di quando i diavoli erano allenati da Max Allegri, avevano in campo Ibrahimovic e tutta una serie di campioni sulla via del tramonto.

Una vita fa. Eppure la ciclicità del calcio, e di un certo calcio di qualità, ha un ottimo senso dell’umorismo e nonostante siano cambiate oramai tantissime cose, come ad esempio il modo di vedere anche una semplice partita di campionato, fa riflettere pensare come l’esordio migliore coincida col ritorno di Ibracadabra.

Siamo solo agli inizi, è vero, ma è chiaro che l’idea di un Milan competitivo, ad oggi alla guida della classifica, dopo troppi anni di lotte a due se non Juvecentrici faccia piacere tanto ai tifosi rossoneri quanto agli amanti del bel calcio.

Per capire il segreto di questo successo bisogna partire sicuramente dall’inizio e vedere come da qualche tempo a questa parte siano cambiati, e di molto, la mentalità ed il tipo di approccio sistemico. Quasi come fosse un ritorno al passato visto che parliamo di quelle caratteristiche che hanno reso il diavolo regina europea.

Parte del merito va senza dubbio a mister Pioli che solo un anno fa ha rilevato una squadra smarrita ed in confusione dopo la parentesi mal riuscita di Giampaolo per dargli una guida e solidi punti fermi.

C’entra sicuramente il ritorno di Zlatan, ancora con una forma fisica perfetta dall’alto dei suoi 39 anni, ma anche un mercato mirato ed equilibrato con innesti validi come Brahim Diaz e Tatarusanu.

Ma bisogna parlare anche di scommesse vere e proprie come quella su Tonali, il golden boy del Brescia strappato agli arci nemici dell’Inter e che promette tanto.

Il diavolo per il suo popolo c’è e ci sarà, questo è poco ma sicuro. Come del resto lo è che dopo gli ultimi anni non coinvolgenti ci sia finalmente spazio per qualche emozione degna di questo nome e alla portata di una squadra sì tra le più giovani di tutto il campionato ma con tanto spazio davanti.

Fonti foto: Passione del Calcio

Guglielmo M. Crostelli