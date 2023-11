Milan-PSG, Loftus-Cheek titolare. Luis Enrique con tanti ex Serie A

Tempo di lettura 1 minuto

Stasera la sfida tra rossoneri e parigini valida per la quarta giornata del girone F di Champions League. Quasi ultima spiaggia per la squadra di Pioli

Stasera alle 21 Milan-PSG. I rossoneri, ultimi a due punti in classifica, sono obbligati alla vittoria per darsi una nuova speranza di qualificazione nel girone F di Champions League. All’andata, la squadra di Pioli capitolò al Parco dei Principi per 3-0. In vista della formazione titolare, Pioli ritrova dal primo minuto Loftus-Cheek, che sarà in mezzo al campo insieme a Reijnders e Musah. Dietro ritorna Theo Hernandez dopo l’assenza contro l’Udinese. In avanti, tridente formato da Leao, Giroud e Pulisic. Quanto al PSG di Luis Enrique, presenti tanti ex Serie A, ovvero quattro quinti di pacchetto arretrato: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos e Skriniar. In avanti, si va verso l’attacco composto da Dembelé, Kolo Muani e Mbappé.

Sandro Caramazza

Fonte foto: calciomercato.it