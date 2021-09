Milan-Venezia, possibile chance per Pellegri, ma in futuro serve altro

Il Diavolo si prepara per l’importantissima gara di San Siro, appuntamento che i rossoneri non possono permettersi di fallire

La quinta giornata di Serie A si è aperta ieri con le vittorie di Atalanta ed Inter, rispettivamente su Sassuolo (2-1) e Fiorentina (1-3) e con il pareggio per 2 a 2 fra Bologna e Genoa. I nerazzurri hanno momentaneamente riguadagnato la vetta, in attesa delle gare di Milan e Napoli. I partenopei, gli unici a punteggio pieno, saranno chiamati alla difficile prova di Marassi contro la Sampdoria, giovedì pomeriggio. Questa sera alle 20:45 il Diavolo ospiterà il Venezia a San Siro. L’imperativo è categorico, vincere nonostante tutto.

Piena emergenza

Sulla carta i lagunari non sembrerebbero degli avversari irresistibili, ma mister Pioli è alle prese con una serie impressionante di infortuni, che manderebbero ko qualsiasi club. Senza contare che sabato si tornerà in campo con lo Spezia per poi tuffarsi nel suggestivo incontro di Champions con l’Atletico Madrid. Nell’ottica di questo trittico, il tecnico rossonero dovrà effettuare un turnover ragionato con le poche pedine a disposizione.

Oltre al lungodegente Messias (sarà pronto dopo la sosta), a Bakayoko, Krunic e Kjaer, Pioli dovrà rinunciare di nuovo ai suoi due centravanti. Sia Ibra che Giroud non saranno della gara. Per il francese c’è speranza di rivederlo con lo Spezia. Meglio non correre rischi inutili, visti gli impegni sopra elencati e la possibilità di schierare un valido elemento come Rebic.

Ieri si era diffusa la voce di un possibile esordio dal primo minuto per Pietro Pellegri. Difficile che tale ipotesi possa verificarsi. L’ex Monaco è abile e arruolabile a tutti gli effetti, ma dovrebbe subentrare a Rebic nella ripresa, magari a risultato acquisito. L’enfant prodige genoano, non gioca in Serie A dal gennaio 2018, quando si trasferì dal Grifone al Monaco per 20 milioni di euro.

Pellegri detiene il record come calciatore più giovane a realizzare una doppietta in Serie A ( a 16 anni e 112 giorni). Gol siglati il 17 settembre 2017 contro la Lazio. Dopo aver battuto il precedente primato di Silvio Piola (17 anni e 104 giorni), si parlò di lui come di un predestinato. Peccato che una valanga di infortuni ne abbiamo minato la carriera negli ultimi anni. In Francia ha giocato col contagocce.

Il Milan ci punta?

Ad essere sincero ci credo poco. E’ vero che molto dipenderà dal rendimento in questa stagione, ma dubito che con l’addio di Ibrahimovic a fine stagione, Maldini si accontenti di avere in rosa solamente Giroud e Pellegri nel ruolo di prime punte pure. A mio avviso, soprattutto se si vuole competere in Champions, la dirigenza meneghina punterà su un top player “vero”, degno erede di Zlatan (Icardi?) e Pellegri rimarrà comunque indietro nelle gerarchie.

Queste le mie sensazioni iniziali, a meno che non succeda qualcosa di impensabile. Un bella iniezione di fiducia potrebbe arrivare proprio in una gara alla portata come quella con il Venezia. Un gol a freddo potrebbe regalare una carica speciale al classe 2001 e proiettarlo come la più bella sorpresa di questo campionato.

FOTO: Milannews.it; Gazzetta.it

Marco Fabio Ceccatelli