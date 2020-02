Milan: ora sei una squadra

L’acquisto di Ibrahimovic e la sua centralità, il cambio di modulo fondato sul reparto offensivo, il buon senso di Pioli, hanno riportato la formazione rossonera in zona Europa

Ci ha messo venticinque partite il Milan per diventare una squadra. Un lungo viaggio iniziato la scorsa estate che ha avuto alcuni importanti incidenti di percorso: dall’esonero di Giampaolo, al gioco stentoreo, all’interpretazione delle partite da gruppo, tutti fenomeni tecnici che hanno rallentato la crescita. E che hanno attardato il Milan in graduatoria fino a posizioni anonime. Proprio la classifica, alla fine, è quella che conta di più nel calcio come ebbe a dire nell’ultimo anno di carriera un totem del milanismo: Gianni Rivera.

Se non c’è una posizione di eccellenza nel tabellone dei punti, allora si è nei guai. Il Milan di oggi si è ripreso anche e soprattutto, stando alla massima di Rivera, in questo senso: l’aggancio al Napoli con l’idea di sorpassarlo al sesto posto garantirebbe infatti l’accesso all’Europa League. Troppo poco, secondo il tifo e gli storiografi milanisti? Sì troppo poco stando alla storia dell’ex impero rossonero, ma molto invece considerando dove si trovava la squadra un mese e mezzo fa.

Due le cause della rinascita: la sconfitta straccia orgoglio di Bergamo dello scorso 22 dicembre e l’arrivo dieci giorni dopo di Ibrahimovic due eventi che hanno ridestato tutti, scuotendoli psicologicamente e tecnicamente. Da lì nasce il Milan attuale. Una squadra oggi fondata su alcune importanti certezze strutturali: il portiere Donnarumma, un Romagnoli finalmente capitano tecnico e non nominale, il 4-4-2 con la possibilità di passare anche al 4-2-3-1 che ha esaltato ragazzi come Castillejo, Calhanoglu, Kessie e Rebic, con i primi due incisivi nei movimenti sulle corsie laterali e calati compiutamente in un ruolo tattico. Un modulo che ha portato Kessie a interdire di più e meglio e Rebic a segnare i gol vittoria all’Udinese e al Torino sfruttando gli inserimenti e i tagli verso il centro.

Merito di Pioli e dicono i maligni di Ibrahimovic, allenatore giocatore di questo Milan. L’equilibrio dell’allenatore emiliano ha pagato: nelle ultime otto partite la squadra ha vinto quattro volte, pareggiato tre e ha perso solo il derby che pur vinceva 2-0. Un score buono impreziosito da 11 gol segnati, una semifinale di coppa Italia ancora aperta e un riaggancio delle posizioni europee.

Un altro dato chiude, per ora, l’analisi del Milan: domenica a San Siro giocherà Begovic in porta perché Donnarumma non sembra ancora recuperabile dall’infortunio e con lui probabilmente Gabbia in difesa. Questo significa che anche i nobili gregari si stanno ritagliando un ruolo a riprova che il Milan ora è una squadra.

Se poi Pioli riuscisse a recuperare alla causa Leao e Paquetà e la triarchia Boban, Maldini e Gazidis cominciasse ad andare pure d’accordo, allora per il grande impero che fu ci sarebbe una speranza in più.

