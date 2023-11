Milan: Olivier Giroud squalificato per due giornate

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centravanti dei rossoneri salterà le prossime due partite in seguito all’espulsione rimediata contro il Lecce

Gli strascichi dopo il pareggio in rimonta subìto dal Lecce continuano a tormentare il Milan. Nella giornata di ieri infatti, il giudice sportivo ha decretato la squalifica di Olivier Giroud per due turni di campionato, a causa dell’espulsione che il centravanti francese ha rimediato nel finale della gara contro i salentini per reiterate proteste nei confronti dell’arbitro. Il bomber rossonero non ci sarà dunque nelle prossime due sfide casalinghe contro Fiorentina e Frosinone e tornerà a disposizione per il big match di sabato 9 dicembre con l’Atalanta.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)