Milan, occhi su De Ketelaere: nuova idea per rinforzare la trequarti

In vista della prossima stagione, i rossoneri puntano a rafforzare il pacchetto offensivo. Nel mirino, il giovane del Brugge

Testa al campionato ma anche al prossimo mercato estivo per il Milan. L’obiettivo è quello di rafforzare la squadra puntando su giocatori giovani e forti. Identikit che descrive sicuramente Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001 del Brugge. Il salto di livello di Brahim Diaz, dopo la partenza di Calhanoglu, non ha per adesso accontentato nè Pioli nè la dirigenza. L’avvio fulmineo di stagione dello spagnolo con tre gol e un assist nelle prime sei partite di campionato si sono rivelati un vero e proprio fuoco di paglia. Diaz non timbra il cartellino da dicembre e nelle ultime partite ha perso anche il posto da titolare. L’idea del Milan è quella di acquistare un nuovo trequartista con lo stesso Diaz che ritornerebbe nella dimensione del giocatore spacca partite dalla panchina. De Ketelaere ha segnato 25 gol in 112 presenze di Brugge ed è già nel giro della nazionale belga maggiore. All’occorrenza può anche giocare esterno o centravanti.

Sandro Caramazza