Milan, obiettivo Lenglet per gennaio

Tempo di lettura meno di un minuto

I rossoneri cercheranno un difensore per il mercato invernale, con il francese primo nome della lista

Il Milan è alla ricerca di un difensore che possa colmare il vuoto lasciato dagli infortuni di Thiaw e Kalulu, entrambi di lunga durata. Per gennaio piace molto il nome di Lenglet, centrale mancino di proprietà del Barcellona ed ora in prestito all’Aston Villa. Con gli inglesi terzi in classifica il giocatore non è mai sceso in campo in Premier League e vorrebbe trovare una squadra che invece gli permetta di giocare con continuità. I rossoneri sono interessati ad un prestito così da avere spazio di manovra anche in altri reparti, con la pista Lenglet che potrebbe diventare molto calda nei prossimi giorni.

Fonte foto: milannews24.com

Alessandro Fornetti