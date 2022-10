Milan, nuovo infortunio per Maignan

Il portiere francese rischia di tornare nel 2023

Mike Maignan si ferma ancora. Il numero 16 rossonero si è infortunato nuovamente al polpaccio sinistro, come il 22 settembre, ma questa volta il problema è al soleo. Il Milan fa sapere che rivaluterà Maignan tra 10 giorni, sperando di recuperarlo per le ultime partite prima del Mondiale, anche se il tutto è molto complicato e si rischia di rivedere il francese in maglia rossonera solo nel 2023.

Il mondiale di Maignan non dovrebbe comunque essere a rischio, dato che Deschamps, ct della Francia, si è detto disposto a convocare il portiere in ogni caso per poi usarlo nel corso del torneo.

Fonte foto: imagephotoagency.it

Davide Farina