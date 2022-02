Milan, momento d’oro per Olivier Giroud

L’attaccante francese in assenza di Ibrahimovic sta trascinando la squadra con tante reti

Olivier Giroud è l’uomo più in forma del Milan, proprio nel momento in cui la squadra di Pioli ne ha più bisogno visti i problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic. Il nove rossonero sta trascinando la squadra trovando il gol con continuità: prima la doppietta nel derby che ha mandato il Milan momentaneamente a -1 dall’Inter e poi quella in Coppa Italia contro la Lazio che ha regalato la semifinale ed altre due stracittadine da giocare. I numeri di Giroud sono ottimi; dieci gol tutti in casa, ad eccezione del derby dove teoricamente il Milan era in trasferta, e soprattutto dieci successi della squadra su altrettanti match quando il francese era in campo da titolare.

Fonte foto: milanpress.it

Alessandro Fornetti