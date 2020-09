Milan, missione compiuta! E’ anche grazie a vittorie del genere che si torna grandi

I rossoneri soffrono contro il Bodo Glimt, ma portano a casa la posta in palio: è questo quello che contava in una serata difficile sotto vari punti di vista

Il Diavolo si aggiudica il passaggio ai playoff di Europa League battendo a San Siro per 3 a 2 i norvegesi del Bodo Glimt. Il club rossonero affronterà il Rio Ave in gara secca in Portogallo giovedì 1 ottobre.

Non devono stupire le difficoltà riscontrate dalla squadra di Pioli contro gli avversari del nord europa, che avevano già all’attivo un numero considerevole di partite. Senza contare che il Bodo ha anche dimostrato di possedere dei profili discreti dal punto di vista tecnico come Philip Zinckernagel.

Ho sentito molti tifosi storcere la bocca di fronte ai rischi corsi dalla truppa rossonera e qualche critica ingenerosa nei confronti di Gabbia e Calabria. Intanto ricordiamo che il Milan si è presentato con ben 7 defezioni, compresi tre interpreti di primo livello come Romagnoli, Rebic e Ibrahimovic. Sarei uno sciocco a non ammettere che il classe ’99 di Busto Arsizio continua a non convincermi (serve un centrale al più presto), ma per quanto riguarda Calabria a mio avviso si è trattato solo di un calo fisico, acuito dal diretto avversario che andava a mille all’ora.

Meglio guardare ai lati positivi. Calhanoglu sempre più leader, non solo in termini di carisma, ma anche dal punto di vista dei numeri. Due reti di pregevole fattura e un assist perfetto per il gol del giovane Colombo.

IBRA vs COVID, chi la spunterà? “Il Covid ha avuto coraggio a sfidarmi, pessima idea”. Zlatan non si smentisce mai e nonostante la doccia gelata dell’esclusione in Europa League, causa tampone positivo, la prende con filosofia. Pioli probabilmente non sarà invece così filosoficamente contento, perché la stagione si prospetta molto lunga (sperando di approdare ai gironi) e a parte Colombo non c’è un vero centravanti che possa adeguatamente sostituire il fenomeno svedese.

Ecco perché sono tornate a farsi insistenti voci sull’approdo di un altro attaccante, magari in prestito. Il nome più gettonato rimane quello di Luka Jovic del Real Madrid, che avrebbe aperto anche un prestito secco. Soluzione alternativa? Portare a Milanello un altro esterno, piacciono El Shaarawy (si tratterebbe di un suggestivo ritorno) e Deulofeu che è in rotta col Watford. In questo modo Leao e Rebic potrebbero essere impiegati nel ruolo di centravanti senza lasciare scoperta la loro zona di campo. Come ho ribadito più volte negli ultimi giorni, un paio di acquisti di spessore servono non come ciliegine sulla torta, ma per completare una squadra che ha dell’ottimo potenziale e che potrebbe davvero ambire a traguardi prestigiosi.

FOTO: Calciomercato.com; Eurosport.it

Marco Fabio Ceccatelli