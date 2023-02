Milan: Maignan torna ad allenarsi in gruppo e punta alla convocazione contro l’Atalanta

Il portiere rossonero dopo cinque mesi si è aggregato ai compagni e molto probabilmente sarà in panchina nella sfida di domenica contro la Dea

Il Milan sembra essersi ripreso dopo la crisi di inizio 2023 ed in questa fase delicata della stagione è stato raggiunto da un’altra bella notizia: Mike Maignan torna a disposizione della squadra dopo diversi mesi fuori dai campi di gioco. L’estremo difensore francese, infatti, ha svolto la sessione di allenamento odierna interamente in gruppo, con il resto dei compagni, e Pioli è pronto a convocarlo per l’importante match di domenica prossima contro l’Atalanta. L’ex portiere del Lille è fermo ai box dal 18 settembre, ha saltato 23 partite tra tutte le competizioni, quindi per il momento andrà in panchina lasciando ancora spazio da titolare a Tatarusanu. Il suo recupero però è fondamentale in vista dei prossimi impegni, soprattutto il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham del prossimo 8 marzo.

Luca Missori

(Fonte: Calciomercato.com)