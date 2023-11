Milan, le ultime verso la sfida al Borussia Dortmund

Tempo di lettura meno di un minuto

Nella rifinitura odierna Pioli ha preparato la delicatissima gara di Champions League di domani sera

Giornata di rifinitura per il Milan di Stefano Pioli che si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund, una partita molto importante per entrambe vista la situazione in classifica. L’allenatore rossonero ritroverà dal 1′ Giroud, squalificato in campionato, e Loftus-Cheek, il quale è subentrato nell’ultimo match contro la Fiorentina. Assenti ancora Leao, Sportiello, Pellegrino, Kalulu, Okafor e Kjaer, mentre Camarda si è allenato nuovamente con la prima squadra nonostante non possa scendere in campo in Champions League visto che non ha un contratto da professionista e non ha ancora compiuto 16 anni. A testimoniare l’importanza della gara, tutta la dirigenza rossonera ha assistito all’allenamento di oggi.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina