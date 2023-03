Milan: la politica dei giovani funziona solo in difesa mentre l’attacco fa cilecca sotto tutti i punti di vista

Grande enfasi negli ultimi anni, intorno alla società rossonera, per la linea giovane, la quale ha portato senza dubbio il grande risultato di uno scudetto, ma qualche lacuna c’è e vogliamo disquisire proprio su questo aspetto

Se ci si ferma a pensare ai giovani esplosi nel Milan, in questi ultimi anni di gestione Maldini-Massara, quali nomi saltano fuori? Semplice ed immediato, Pierre Kalulu(2000), Fikayo Tomori(1997) e, su tutti, Theo Hernández(1997). Tre difensori dunque a conferma che Maldini ha occhio per il ruolo e non potrebbe essere altrimenti. Senza dubbio si possono delineare anche dei potenziali flop come i laterali Fodé Ballo-Touré(1997) e Sergiño Dest(2000), ma aver scoperto tre calciatori dalle altissime potenzialità, può senz’altro attenuare la delusione per altri due forse non eccelsi. Naturalmente non va dimenticato nemmeno Malick Thiaw(2001) che le qualità, evidentemente, le aveva, ma non erano state valorizzate dal tecnico, se non in un momento di piena emergenza. L’esplosione “tardiva” di Thiaw evidenzia, ove ce ne fosse bisogno, un particolare davvero molto importante e cioè che tutte le componenti di una società devono remare nella stessa direzione per far emergere un talento e, quindi, anche lo staff tecnico è fondamentale nel comprendere le potenzialità di un calciatore e, vista la politica giovane tanto sbandierata dalla società, forse è anche una concreta responsabilità dello staff quella di dare spazio ai giovani e non congelarli in panchina. Pochi dubbi sul fatto che le scelte giovani in difesa abbiano pagato.

Il discorso cambia se ci spostiamo al centrocampo, dove giovani come Yacine Adli(2000), Alexis Saelemaekers(1999), Tommaso Pobega(1999), Aster Vranckx(2002), vecchi e nuovi acquisti, non stanno rendendo secondo le aspettative. Certo per motivi diversi l’uno dall’altro, ma la squadra non ha comunque avuto quell’apporto che ci si aspettava ed era necessario per il salto di qualità. Qui va fatto un discorso a parte per Ismaël Bennacer(1997) che, a dispetto di qualche errore sporadico, resta comunque una certezza e Sandro Tonali(2000) che, dopo la prima annata molto buia, si è riscattato alla grande già nella scorsa stagione ed è l’anima di questa squadra. Passiamo ai fantasisti Charles De Ketelaere(2001), Rafael Leão(1999), Brahim Díaz(1999), con il belga che non riesce a decollare, il portoghese che sta attraversando un periodo davvero nero e non solo dal punto di vista realizzativo e lo spagnolo che, pur essendosi rinforzato molto a livello muscolare, sembra comunque essere troppo leggero per un calcio fisico come quello italiano. Naturalmente, anche se il belga deve ancora dimostrare tutto, non si discute il talento dei tre, ma il rendimento è ben più che in discussione. Spostiamoci ora all’attacco, vera nota dolente della squadra, con scelte societarie quantomeno discutibili e perpetrate negli anni. Naturalmente non faremo tutti i nomi, ma alcuni esempi. Partiamo da Jens Petter Hauge(1999): acquistato ad ottobre 2020 dal Bodø/Glimt per 5mln, venduto ad agosto 2021 al Francoforte per 12mln giunti in seguito. Un discreto calciatore e una buona plusvalenza che era evidentemente necessaria, Daniel Maldini(2001): questa stagione in prestito secco allo Spezia, Lorenzo Colombo(2002): con vari prestiti tra Cremonese, Spal ed ora a Lecce, rientra a giugno. Giovani e talentuosi, ma anche meteore che non si fermano, né concretizzano eventuali aspettative.

Vorremmo trarre delle conclusioni sensate, ma è chiaramente molto difficile non conoscendo le strategie societarie e nemmeno le valutazioni che hanno portato alle scelte che, per quanto riguarda l’attacco, definiremmo “discutibili” e quindi il pensiero ci porta a sospettare una carenza di conoscenza del ruolo, una carenza anche di progettualità. Se la politica societaria è quella del “largo ai giovani”, allora ci vuole una dose di rischio non solo nell’acquisto, ma anche nel dare spazio a quelli che sono ritenuti potenziali talenti. Relegare nelle retrovie un calciatore significa menomarlo da un punto di vista mentale, gli si tarpano le ali. Bisogna lanciarlo in volo e lasciarlo anche cadere per farlo rialzare, maturare, crescere da un punto di vista tecnico e mentale. Sandro Tonali docet! Bisogna dare fiducia, tempo, altrimenti è inutile continuare a produrre giovani dal proprio vivaio o ad acquistare calciatori nella speranza che maturino altrove e tornino bomber di razza. Rari miracoli possono accadere, ma la progettualità non rincorre i miracoli, li produce.

