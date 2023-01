Milan-Inter quasi un inedito, la Supercoppa italiana si prepara sotto il cielo arabo

Soltanto un precedente nella manifestazione per la stracittadina milanese, Riyad dopo quella spagnola accoglie anche la kermesse del nostro Paese, nell’usanza ormai consolidata di giocare fuori dai confini nazionali

Quasi tutto pronto. Domani in Arabia Saudita va in scena la 35ma finale di Supercoppa italiana, il format che vede scontrarsi la vincitrice della Serie A contro quella della Coppa Italia. Se queste coincidono allora sarà l’altra finalista a sfidare i campioni d’Italia. Per la dodicesima volta la partita verrà disputata lontano dall’Italia e più di qualcuno storcerà ancora la bocca. Le questioni economiche la fanno da padrone e anche per quanto riguarda la formula si vocifera che si possa arrivare a un cambiamento. Si parla molto della Supercoppa spagnola come obiettivo anche per quella italiana, con due semifinali e una finale, disputate, appunto, in terra straniera. Verrebbero coinvolte anche l’altra finalista della coppa nazionale e la seconda classificata in campionato.

Veniamo alla grande sfida di domani. Si tratta di un derby che in questo momento trova due squadre un po’ in difficoltà di gioco, il Milan lo è anche di risultati, l’Inter, a parte il pareggio di Monza, almeno su quelli può essere soddisfatta. Si tratta della seconda volta che la stracittadina di Milano assegna la Supercoppa italiana. La prima fu nel 2011, il Milan fresco campione d’Italia con Massimiliano Allegri mentre l’Inter reduce dalla vittoria in Coppa Italia con Leonardo. Quest’ultimo lasciò, però, i nerazzurri a fine stagione. Sulla panchina della Beneamata c’era Gian Piero Gasperini all’inizio della sua brevissima esperienza milanese. Finì 2-1 per i rossoneri, vantaggio interista con Sneijder e ribaltone firmato Ibrahimovic-Boateng.

Il Milan alza la Supercoppa al cielo di Pechino nel 2011 – Fonte calcio.fanpage.it

L’estero non porta benissimo all’Inter. Fuori dall’Italia i nerazzurri hanno fatto 2 su 2, sono usciti sempre sconfitti e sempre a Pechino. Nel 2009 fu la Lazio a trionfare in Cina mentre la seconda fu appunto il derby del 2011. Bilancio estero positivo, invece, per il Milan che su 5 finali ne ha vinte 3 e perse 2. Agrodolci gli Stati Uniti con un successo a Washington (contro il Torino nel 1993) e una caduta nel New Jersey (ai rigori con la Juventus nel 2003). Gli altri due trionfi sono quelli di Pechino, appunto, e Doha contro i bianconeri nel 2016 (ai rigori). Indigesta l’Arabia Saudita, infine, nel gennaio 2019 con la sconfitta di misura a Gedda targata CR7 con la Juve. Un precedente che per i rossoneri scaramantici potrebbe far suonare il campanello d’allarme.

Ogni finale, però, ha la sua storia. Inter e Milan sono pronte a sfidarsi per puntare proprio la Juventus nell’albo d’oro. La Vecchia Signora conduce con 9 successi. Il Milan è a quota 7 invece l’Inter segue a 6. Ci sarà l’avvicinamento alla vetta o l’aggancio al secondo posto? Lo sapremo solo domani sera, sotto il cielo di Riyad avremo le nostre risposte.

Glauco Dusso