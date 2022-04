Milan: infortunio per Ibrahimovic, starà fuori almeno dieci giorni

Il centravanti svedese non ci sarà con il Genoa, con l’Inter in Coppa Italia e con la Lazio

L’affaticamento al ginocchio sinistro non lascia in pace Zlatan Ibrahimovic, che dopo aver saltato la trasferta di Torino dovrà stare lontano dai campi almeno per una decina di giorni. Le terapie di rito per farlo rientrare dall’infortunio lo costringeranno a saltare almeno tre partite importanti in questo finale di stagione: le due di campionato contro Genoa e Lazio, ma soprattutto il derby di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Pioli conta di riaverlo a disposizione per i primi di maggio, per giocarsi lo scudetto e forse anche la Coppa col suo fenomeno di scorta.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)