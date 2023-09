Milan: infortunio alla caviglia per Giroud in nazionale, derby a rischio

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti rossonero è uscito malconcio da un contrasto col capitano irlandese Egan e potrebbe saltare la stracittadina contro l’Inter

La pausa per le nazionali non porta buone notizie al Milan: nella sfida tra Francia ed Irlanda infatti, Olivier Giroud è uscito al minuto 25 del primo tempo per una botta alla caviglia rimediata in seguito ad un contrasto di gioco nell’area irlandese. I primi esami hanno evidenziato una distorsione che non sembra gravissima, ma che va comunque monitorata. Lo stesso Giroud, sostituito immediatamente, ha fatto filtrare ottimismo sulle sue condizioni: “Ho sentito dolore ma sto già meglio, per il derby spero di esserci”. A proposito di derby, al posto del centravanti del Milan è entrato il neo acquisto dell’Inter Marcus Thuram, che ha trovato anche il gol ad inizio ripresa, fissando il punteggio finale sul 2-0 per la Francia.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.virgilio.it)