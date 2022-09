Milan incerottato, con l’Empoli rientra solo Tonali: in quattro fuori

I rossoneri hanno pagato a caro prezzo la sosta per le Nazionali. Al Castellani sarà arruolabile il solo centrocampista italiano. Fuori in quattro, tra cui due big

Sabato sera il Milan farà visita all’Empoli al Castellani. Match delicato vista la sconfitta nell’ultima uscita pre-sosta contro il Napoli. Stefano Pioli però deve fare i conti con qualche acciacco fisico di troppo. Unica nota positiva il rientro a pieno regime di Sandro Tonali che sarà a disposizione per la trasferta in Toscana. Fuori invece i big Maignan e Theo Hernandez, entrambi infortunatisi con la Francia. Per il portiere previsto un mese di stop, mentre il laterale potrebbe rientrare intorno all’8 ottobre. Niente da fare anche per i lungodegenti Origi e Rebic, per loro ancora personalizzato.

Sandro Caramazza