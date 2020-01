Calciomercato, gli intrecci tra le Milanesi e le operazioni della Juve

Entra nel vivo la finestra di gennaio e le nordiche iniziano a muoversi per puntellare le loro rose, se la sfida scudetto è un affare di Inter e Juve per il Milan c’è bisogno di recuperare terreno per salvare il salvabile e non rendere vano l’arrivo di Ibra



Boban e Maldini sanno bene però che per stringere in mano qualcosa a fine stagione serve anche altro oltre al gigante svedese, che anche se porta con se mentalità, motivazioni ed esperienza, avrà bisogno di tempo per inserirsi pienamente.

La squadra è dodicesima in classifica con 22 punti e una differenza reti in negativo, in particolare ora che sirene inglesi tentano Piantek, sembra ormai concreto l’interessamento del Tottenham per lui, l’affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Borini è invece sulla strada di Verona.

Ma i prossimi alla partenza sono molti, Rodriguez direzione Fenerbache, Reina all’Aston Villa solo per citarne alcuni, cosi se già prima si sentiva il bisogno di puntellare i reparti ora bisognerà passare ai fatti con scelte oculate.

Interessano Matteo Politano e Cengiz Under, il ritorno a Bergamo di Caldara che verrà girato in prestito all’Atalanta potrebbe aprire una trattativa per Kjaer.



L’altra metà di Milano, l’Inter, potrebbe quindi intavolare una trattativa durante la prossima settimana con i dirigenti rossoneri per uno scambio Politano–Kessie da definire la formula, la volontà sembra esserci. Operazione che se concretizzata confermerebbe le difficoltà intercorse per arrivare ad Arturo Vidal, prima scelta dei neroazzurri in quel reparto.

Per Antonio Conte, che non ha nascosto le sue lamentele per una panchina a suo avviso troppo inesperta, serve anche un esterno e Marotta ha messo sulla lista dei desideri Ashley Young. La trattativa per il calciatore in forza al Manchester United sembra ben avvivata, novità positive potrebbero arrivare già dopo il week-end.

Sembra che il tecnico interista abbia un debole per il calcio inglese, Christian Eriksen è infatti un’altro giocatore nel mirino del club neroazzurro che conta di portare a Milano il calciatore del Tottenham già in questa sessione di mercato neutralizzando la concorrenza.



La Juve forte di una rosa già completa, per ora resiste alla tentazione allettante delle offerte per i suoi pezzi pregiati. Il Laicester ha offerto ben 40milioni per Demiral, il classe ’98 è diventato un riferimento per Sarri difficilmente il club lo cederà nel vivo degli impegni stagionali.

Rugani, corteggiato dalla Samp, potrebbe lasciare Torino e cercare di rilanciarsi dopo una metà di stagione che non lo ha di certo visto protagonista in bianconero.

In ingresso si vocifera di possibili trattative col Barca per arrivare a Alejandro Marques, potrebbe però essere un’operazione legata al futuro e non all’immediato.







Fonte foto:express.co.uk

Roberto Lojudice