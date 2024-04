Milan, in campionato ritmo migliore rispetto all’anno dello scudetto

Tempo di lettura 2 minuti

I rossoneri stanno disputando un’ottima stagione che senza un’Inter ‘imbattibile’ li vedrebbe in piena corsa per il titolo

Il Milan di Stefano Pioli è in un gran periodo di forma ed è meritatamente al secondo posto in classifica seppur con un gran distacco dall’Inter prima. I rossoneri stanno tenendo addirittura un ritmo migliore rispetto all’anno 2021/2022 quando dopo trentuno giornate erano a 67 punti e vinsero il titolo, mentre ora ne hanno 68 ed hanno davanti un’Inter che potrebbe battere il record della Juventus di Conte della stagione 2013/2014 con 102 punti. La cessione di Tonali in estate ha finanziato un mercato che si è rivelato super, con i due ex Chelsea Pulisic e Loftus-Cheek che stanno facendo la differenza sulla trequarti e con gli altri come Okafor e Reijnders che stanno dando un gran contributo. L’obiettivo del Milan a poche giornate dal termine deve essere quello di blindare il secondo posto per assicurarsi la partecipazione alla Supercoppa italiana del prossimo anno, cercando di fare più punti possibile per consolidare una mentalità vincente che è sempre più evidente nei finali di partita, con diversi risultati che sono stati ripresi proprio con grinta e tanta voglia di vincere.

Inoltre giovedì ci sarà il primo atto del derby italiano con la Roma in Europa League, dove i rossoneri partono leggermente favoriti visto il divario fra le due in classifica e gli incontri recenti in campionato; dovranno cercare di prendere un vantaggio a Milano per affrontare la trasferta di Roma con più risultati a disposizione. La Coppa deve essere un obiettivo per una compagine abituata ad altri palcoscenici ma che può acquisire ancora più consapevolezza da un successo europeo che sarebbe assolutamente prestigioso; il cammino non è affatto semplice ma Pioli avrà cerchiato in rosso i match del giovedì per cercare di riportare in alto il Milan in Europa dopo la delusione nel girone di Champions League con PSG e Borussia Dortmund che saranno protagoniste entrambe nei quarti di finale della miglior competizione europea.

