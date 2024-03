Milan, il Los Angeles FC tenta Giroud

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante francese ha il contratto in scadenza a giugno e valuta una possibile esperienza oltreoceano

Il Los Angeles FC punta Olivier Giroud. Il 37enne ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Milan e potrebbe trasferirsi in MLS. Qualora la trattativa andasse in porto, il francese ritroverebbe Hugo Lloris, ex compagno di nazionale con cui ha vinto il Mondiale nel 2018 e che si è trasferito in California a dicembre 2023.

La questione rinnovo rimane incerta: l’ad rossonero Furlani aveva fatto intendere che qualora Giroud volesse rimanere ancora al Milan non ci sarebbero stati problemi ma, ad oggi, non ci sono novità a riguardo.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina